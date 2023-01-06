Киев, 6 января, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский отказался соблюдать объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня на время Рождества — с 12:00 6 января до конца суток 7 января. Глава Украины считает, что этот период будет использован Россией «для подготовки к новой волне агрессии». Об этом он заявил в своём вечернем обращении 5 января.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

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Отметим, что свою реакцию на рождественское перемирие Зеленский озвучил после того, как об указе Путина о прекращении огня высказались в Евросоюзе и США.

«Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как она его осуществит. Мы это обеспечим», — сказал лидер киевского режима.

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Он отметил, что совместно с западными лидерами ведётся ежедневная работа по укреплению обороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в США собираются предпринять действия для завершения конфликта на Украине на основании мирного договора, который Киев впоследствии не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.