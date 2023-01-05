Мадрид, 6 января, 2023, 00:55 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки собираются предпринять действия для завершения конфликта на Украине на основании мирного договора, который Киев впоследствии не будет соблюдать, как это было с Минскими соглашениями. Такое мнение высказал обозреватель испанского издания Rebelión Фабрицио Казари.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле», — говорится в статье.

Поэтому США будут продвигать заключение мирного договора, который Украина заведомо не намерена выполнять, считает журналист. Он отметил, что, даже когда такой мир будет заключён, страны Запада всё равно продолжат поставлять Киеву вооружение, финансировать и обучать неонацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре президент США Джо Байден подтвердил готовность Вашингтона к проведению мирных переговоров между Киевом и Москвой. Это заявления было сделано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединённые Штаты Америки.