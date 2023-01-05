США не доверяют России, предложившей перемирие на Рождество — это «цинизм»
В США заявили, что предложение России о перемирии на Рождество — это цинизм
Вашингтон, 5 января, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Госдепартамент США заявил, что у Белого дома нет доверия к предлагаемому Россией рождественскому перемирию в зоне спецоперации. Об этом 5 января заявил журналистам представитель ведомства Нед Прайс.
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«Они не дали нам никаких оснований верить всему, что предлагают», — сказал Прайс и добавил, что США опасаются, что Россия захочет использовать «любую паузу» в боевых действиях для перегруппировки и отдыха своих войск.
При этом Госдеп США назвал цинизмом российское предложение о рождественском перемирии.
«Есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, — цинизм», — добавил Прайс.
Также он заверил журналистов, что Киеву США не диктуют, брать перемирие или нет.
Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не согласился на предложенное Россией перемирие и отвергает любые переговоры с российской стороной.