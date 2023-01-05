Вашингтон, 5 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Офицер армии США в отставке Брент Иствуд восхитился российским беспилотником С-70Б «Охотник». Свое мнение он высказал в статье для издания 19FortyFive.

Geektrooper2 Ударный беспилотник С-70 «Охотник»

По его мнению, модернизированный тяжелый беспилотник «Охотник» совместно с истребителем Су-57 значительно усилит Вооруженные силы РФ, особенно по части раннего предупреждения, наведения и нанесения ударов по позициям противника.

Американец отметил, что БПЛА также может собирать разведданные и использоваться для радиоэлектронной борьбы.

В конце декабря Иствуд заявил, что вооружённым силам Украины понадобится много месяцев, чтобы подготовиться к использованию американских систем Patriot.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя болгарского Центра либеральных стратегий Ивана Крастева, результаты президентских выборов в США и на Тайване в 2024 году во многом предопределят итог конфликта на Украине.

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