Лондон, 5 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Результаты президентских выборов в США и на Тайване в 2024 году во многом предопределят итог конфликта на Украине. Об этом 5 января заявил председатель болгарского Центра либеральных стратегий Иван Крастев в статье в британской газете The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Влияние США на Тайвань

По мнению Крастева, войны зачастую заканчиваются не на полях сражений, а на избирательных участках. В качестве примеров он привёл окончание войны США во Вьетнаме и французской войны в Алжире.

По его словам, президентские выборы в США и на Тайване в 2024 году могут определить форму международного порядка.

Он предположил, что угроза прихода более националистических лидеров к власти на Тайване может повлиять на стратегию Китая по воссоединению с островом.

Кроме того, приход республиканцев в США может привести к ослаблению поддержки киевского режима со стороны Вашингтона.

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