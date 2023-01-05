Пекин, 5 января, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Россия осмелилась противостоять на Украине хулиганам в лице США и НАТО. Об этом 5 января заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью китайскому изданию Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Россия противостоит хулигану», — сказал Риттер.

По его словам, Россия показала, на что крупная держава может пойти, когда речь идёт о безответственных действиях Запада.

Он отметил, что в мире никто не осмеливается противостоять хулиганам в лице США и НАТО, но Россия смогла это сделать.

Также он добавил, что Запад сильно ошибся, недооценив возможности России, в том числе её армии и экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Риттер заявил, что произошедшая в Макеевке трагедия никак не повлияет на ситуацию на фронте и не изменит траектории конфликта.