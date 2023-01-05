Москва, 5 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике более 55 экстремистов так называемого «батальона имени шейха Мансура», сообщили 5 января в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Уничтоженная военная техника ВСУ

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого «батальона имени шейха Мансура», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также было уничтожено шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с шевронами, значками и другими атрибутами с символикой «батальона шейха Мансура», которые были разбросаны на предполагаемом месте дислокации «бравых ичкерийских солдат».

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