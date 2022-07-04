Грозный, , 02:55 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 июля в своём телеграм-канале показал видео с шевронами, значками и другими атрибутами с символикой Шейх-Мансуровского батальона, которые были разбросаны на предполагаемом месте дисклокации «бравых ичкерийских солдат».

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кадыров отметил, что «чеченоговорящие шайтаны» испаряются, как только к месту приближаются чеченские силовики. У главы Чечни создалось впечатление, что «ичкерийские упыри приехали на Украину сувенирами торговать».

«Нет никаких ичкерийских бойцов, защитников или какое там ещё они себе название придумали в алко-наркотическом угаре. Есть только кучка податливых европейским господам шайтанов, порочащих имя выдающегося человека, одного из героев чеченского народа — Шейха Мансура. Дешайтанизация Украины неизбежна!» — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Сирии в РФ Риад Хаддад в интервью ТАСС заявил, что США, Запад и Турция перенаправляют из Идлиба на Украину боевиков террористических организаций ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).