Сочи, Краснодарский край, 5 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В Сочи в ходе циркового выступления лев напал на дрессировщика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы «Росгосцирка».

Барнаульский зоопарк Лев Алтай

«Дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного. Ему была оказана медицинская помощь», — рассказал представитель государственной компании, добавив, что в тот же день мужчина вернулся к работе с животными.

По словам руководителя программы «Принц цирка» Владислава Гончарова, дрессировщика Алексея Макаренко спасла его супруга, коллега по цеху Ольга Борисова. Женщина «шокировала» хищника, заставив его отпустить мужчину.

Руководитель программы «Империя львиц» Виталий Смолянец также прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что дрессировщики пытались не допустить драки между животными, однако третий лев зашёл за спину. Мужчина добавил, что специалисты сработали профессионально, не допустив паники.

В свою очередь, сотрудник зоотехнической и ветеринарной работы «Росгосцирка» Алла Барнес выразила уверенность в том, что данный акт со стороны льва не был запланированной агрессией.

«Скорее всего, лев просто инстинктивно бросился на открытую спину на фоне нервной обстановки, возникшей в результате драки между львами», — отметила она.

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