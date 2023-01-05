Чебоксары, 5 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В Чувашии в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля погиб один человек, сообщили 5 января в пресс-службе регионального главка МВД.

Kaatjem Разбитое лобовое стекло автомобиля

Отмечается, что авария произошла 5 января в 10:17 по местному времени между поселком Ишлеи и деревней Чиганары.

По предварительным данным, столкнулись легковушка Кia Rio и рейсовый автобус Ford Transit, в аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Водитель и четверо пассажиров иномарки получили ранения.

В момент аварии в салоне маршрутного автобуса находились 10 человек, четверым из них понадобилась медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 3 января в России произошло свыше 500 дорожных аварий, в результате ДТП погибли более 80 человек, из них шестеро детей.

Виновниками гибели детей стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и столкнулись с другими автомобилями.