Лондон, 2 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Британский принц Гарри признался, что ему не хватает тёплых родственных отношений с отцом и братом. Об этом говорится в фрагментах его интервью, опубликованных 2 января телеканалом ITV.

EPA-EFEVICKIE/EPAVICKIE FLORES/FLORES/ТАСС Принц Гарри

По словам герцога Сассекского, ему хочется иметь «семью, а не институцию», но его родственники совершенно не проявили желания примириться с ним и его супругой Меган Маркл.

«Я хотел бы, чтобы мой отец вернулся. Я хотел бы, чтобы мой брат вернулся», — сказал принц, подразумевая восстановление прежних отношений между ним и другими членами британской королевской семьи.

По мнению принца Гарри, его семье выгодно выставлять его с женой «злодеями», но этого никогда не должно было произойти.

Интервью с принцем Гарри выйдет в эфир 8 января. На 10 января в издательстве Penguin Random House намечен выход мемуаров принца под названием «Запасной» (Spare).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от своих ролей в королевской семье. Они переехали в американский штат Калифорния, где воспитывают двоих детей.

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