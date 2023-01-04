Москва, 4 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», принадлежавшие украинским боевикам. Об этом сообщает 4 января Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

Самоходные гаубицы противника, уточнили в ведомстве, уничтожены у села Покаляного в Харьковской области и у города Орехова в Запорожской области.

Орудия находились на огневых позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Серебрянки в ДНР уничтожена украинская гаубица Д-20 вместе с расчётом.

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