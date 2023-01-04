Москва, 4 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в районе Артёмовска в ДНР уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщили 4 января в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России РСЗО «Ураган» ВСУ

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России уничтожили в районе Краматорска склад вооружения иностранных наемников.

Читайте также: ВС РФ уничтожили под Краматорском склад вооружения иностранных наемников