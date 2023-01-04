Минобороны России показало кадры использования снарядов нового поколения
Минобороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ
Москва, 4 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Соответствующее видео было опубликовано 4 января в телеграм-канале ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
На кадрах видно, как один боеприпас уничтожает вражеский опорный пункт, а также бронетехнику.
В министерстве подчеркнули, что применяемое оружие имеет высокую эффективность и ювелирную точность.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 35 боевиков ВСУ.
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