Москва, 4 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. Соответствующее видео было опубликовано 4 января в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На кадрах видно, как один боеприпас уничтожает вражеский опорный пункт, а также бронетехнику.

В министерстве подчеркнули, что применяемое оружие имеет высокую эффективность и ювелирную точность.

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Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 35 боевиков ВСУ.

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