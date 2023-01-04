Донецк, 4 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 35 боевиков ВСУ, сообщили 4 января в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Потери в живой силе противника составили более 35 человек», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, было уничтожено два танка Т-64БВ, восемь единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбит один беспилотник ВСУ.

Также уточняется, что за сутки ВСУ выпустили 359 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов.