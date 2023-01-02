Москва, 2 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП в Башкирии, сообщает 2 января СК РФ в телеграм-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Главе Следственного комитета расскажут об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в селе Иглино Башкортостане, в результате которого погиб один человек, двое были госпитализированы.

По данным ведомства, 1 января 2023 года 18-летний житель села, предположительно, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и совершил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине дороги.

В результате ДТП 18-летний прохожий скончался на месте, с различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень.

Как сообщало ИА REGNUM, факты новых преступлений боевиков киевского преступного режима против мирных жителей ДНР и Брянской области расследуют российские следователи.

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