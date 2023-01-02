Москва, 2 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Факты новых преступлений боевиков киевского преступного режима против мирных жителей Донецкой Народной Республики и Брянской области расследуют российские следователи. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Отмечается, что в результате обстрела ВСУ города Ясиноватой погиб мирный житель. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка и Ясиноватой.

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Также сообщается о повреждении 28 домостроений и 19 объектов гражданской инфраструктуры в Ворошиловском, Киевском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой и Макеевке. Помимо этого, в результате атаки боевиков преступного режима Киева обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных в горловском посёлке Аксёновка. Без электричества остались 1,5 тыс. абонентов.

Уточняется, что украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области. Пострадавших нет, поврежден объект энергоснабжения.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.