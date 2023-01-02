Москва, 2 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Огнемётчики из войск радиационной, химической и биологической защиты внесли существенный вклад в штурмы укрепрайонов ВСУ в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Акация»

«Эффективная работа тяжёлых огнемётных взводов и подразделений огнемётчиков обеспечивала успех на участках прорыва и при штурмовых действиях укрепрайонов противника», — говорится в сообщении.

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В министерстве сообщили, что все расчеты боевых машин тяжелых огнемётных систем удостоены государственных наград. По данным начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, «командиру тяжёлого огнемётного взвода шестого полка старшему лейтенанту Андрею Соловьёву и командиру сводной огнемётной роты двадцать седьмой отдельной бригады капитану Сергею Бачерикову присвоены звания Героя Российской Федерации, орденом Мужества награждены двадцать военнослужащих, медалью «За отвагу» — более 100 офицеров, сержантов и солдат».

В ведомстве подчеркнули, что главный принцип боевой подготовки — учить солдат тому, что «необходимо на войне».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что факты новых преступлений боевиков киевского преступного режима против мирных жителей ДНР и Брянской области расследуют российские следователи.

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