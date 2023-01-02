Ватикан, 2 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. В соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI. Об этом 2 января сообщает РИА Новости.

Rvin88 Бенедикт XVI

В ходе церемонии тело ушедшего из жизни понтифика без гроба выставлено в центре базилики. СМИ уточняет, что папа одет в красное литургическое облачение, в руках у него чётки для молитвы, на голове — белая митра.

Отмечается, что за час до начала церемонии на площади Святого Петра собрались верующие, желающие проститься с Бенедиктом XVI. Площадь сейчас перекрыта. Перед входом в базилику полиция установила рамки металлодетекторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ушедшего из жизни почётного папу Римского Бенедикта XVI похоронят в гротах, находящихся под алтарём собора Святого Петра.

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