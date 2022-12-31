Ватикан, 31 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Скончавшегося почётного папу Римского Бенедикта XVI похоронят в гротах, находящихся под алтарём собора Святого Петра. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Ватикана.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святого Петра. Ватикан

Сообщается, что прощание с усопшим будет проходить с 2 по 5 января. После этого состоится заупокойная месса, которую проведёт папа Римский Франциск, и тело похоронят.

Ранее сообщалось, что, согласно воле Бенедикта XVI, похороны будут скромными.

Напомним, почётный папа Римский скончался в возрасте 95 лет после тяжёлой болезни.