В Ватикане сообщили, где похоронят почётного папу Бенедикта XVI
Ватикан, 31 декабря, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Скончавшегося почётного папу Римского Бенедикта XVI похоронят в гротах, находящихся под алтарём собора Святого Петра. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба Ватикана.
Иван Шилов ИА REGNUM
Собор Святого Петра. Ватикан
Сообщается, что прощание с усопшим будет проходить с 2 по 5 января. После этого состоится заупокойная месса, которую проведёт папа Римский Франциск, и тело похоронят.
Ранее сообщалось, что, согласно воле Бенедикта XVI, похороны будут скромными.
Напомним, почётный папа Римский скончался в возрасте 95 лет после тяжёлой болезни.