Мелитополь, 2 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Киевские боевики нанесли удары из РСЗО HIMARS по жилым домам в населенном пункте Васильевка Запорожской области. Об этом 2 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Выбитые стекла, столы, кресла и фортепиано засыпаны стекольной крошкой

По его словам, удары из HIMARS по жилым домам в Васильевке нацисты нанесли в новогоднюю ночь, при этом рядом никакие военные объекты не располагаются.

Рогов отметил, что, к счастью, обошлось без жертв, в нескольких квартирах выбиты стёкла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что возгорание на энергообъекте в Брянской области после удара украинского беспилотника было локализовано.

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