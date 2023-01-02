Брянск, 2 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Специалисты локализовали возгорание на объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области, который был поврежден в результате атаки киевского беспилотника (БПЛА). Об этом 2 января сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

ГУ МЧС РФ по Ивановской области Пожарный

По его словам, специалистам удалось локализовать возгорание на этом объекте.

Глава региона отметил, что медучреждение и школа-интернат были переподключены к резервной линии. После окончания работ оперативных служб специалисты приступят к восстановительным работам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 2 января украинский беспилотник атаковал Климовский район. К счастью, никто не пострадал. В результате удара был поврежден объект энергоснабжения.