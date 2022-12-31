Ростов-на-Дону, 1 января, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Возгорание трансформатора произошло на Ростовской АЭС, что привело к гибели одного человека, 31 декабря сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».

Niklas Freidwall Пожар

Пожар начался на блочном трансформаторе энергоблока №3, который находится на плановом ремонте. Возгорание уже ликвидировано.

Еще один человек пострадал. Его доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря на оборонном предприятии в Невском районе Санкт-Петербурга произошла взрывная разгерметизация газовых баллонов, в результате которой пострадали два человека.

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