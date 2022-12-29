Санкт-Петербург, 29 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Два человека получили травмы в результате взрывной разгерметизации газовых баллонов на оборонном предприятии в Невском районе Петербурга.

(сс) MichaelGaida Газовые баллоны

Инцидент произошел около 9 часов утра 29 декабря на ФГУП «СКТБ Технолог» на Советском проспекте, д. 33, в промзоне Усть-Славянка. Как сообщает «Фонтанка», разгерметизация баллонов произошла в цехе по производству химических органических веществ.

«На месте работает военное следствие», — отмечает источник.

ФГУП «СКТБ Технолог» специализируется на выпуске различных химических компонентов и продукции органического синтеза для предприятий оборонно-промышленного комплекса.