Токио, 27 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В следующем году Россия и Япония сократят квоты на вылов рыбы в 200-мильных исключительных экономических зонах двух стран. Такая договорённость была достигнута по итогам консультаций, которые велись с 19 декабря. Об этом 27 декабря сообщило управление рыболовства Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

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В общей сложности обоюдные квоты на ведение рыбного промысла снизятся на 25 тыс. тонн. Именно на такой объём меньше рыболовы из Японии выловят сайры в 2023 году, пишет ТАСС. В свою очередь российским рыбакам будет разрешено выловить 40 тыс. тонн скумбрии (на 5 тыс. тонн меньше), 8 тыс. тонн сардины (на 12 тыс. тонн меньше) и 2 тыс. тонн трески (на 8 тыс. тонн меньше).

При этом отмечается, что количество судов, ведущих рыбный промысел с обеих сторон, осталось на ровне прошлого года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти России и Японии пришли к соглашению по вопросу определения квоты на вылов российских лососёвых для японских рыболовных судов. Квота распространяется на 200-мильную исключительную экономическую зону Японии и определена, как и годом ранее, в 2050 тонн. Компенсация установлена в размере до 300 млн 130 тыс. йен (около $2,3 млн), в зависимости от реальных размеров вылова.

Соглашение по квоте на вылов рыбы для японских рыбаков в исключительной экономической зоне Японии заключается в связи с тем, что по международным законам рыба принадлежит той стране, в реках которой она нерестится.