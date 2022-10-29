Осло, , 19:21 — REGNUM Россия и Норвегия договорились о рыболовстве в Баренцевом море на следующий год, несмотря на сложную геополитическую и сложную ситуацию в области безопасности. Российско-норвежское соглашение о рыболовстве показывает, насколько важно сотрудничество для обоих сторон. Об этом заявил Гейр Хённеланд, старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена, сообщает High North News.

Траулер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ключевым моментом здесь является то, что Норвегия и Россия фактически урегулировали соглашение о квотах на 2023 год, установив их в соответствии с научными рекомендациями. Стороны остались в рамках договоренностей совместной норвежско-российской комиссии по определению квот на различные рыбные запасы», — сказал Хённеланд.

Кроме того, подчеркнул представитель института, ни одна из сторон не воспользовалась «напряжённой ситуацией в мире», чтобы выдвинуть особые требования или бросить вызов другой стороне без необходимости.

«То, что они даже не попытались выйти за рамки этих рекомендаций, как это было сделано в ряде предыдущих случаев, имеет почти символическое значение. Это можно интерпретировать как конкретное выражение того, насколько обе страны ценят это сотрудничество», — утверждает старший научный сотрудник института Фритьофа Нансена.

Гейр Хённеланд считает, что прекращение сотрудничества в области рыболовства приведет к отсутствию правовой основы для российской деятельности в норвежской зоне, а отношения двух стран ухудшатся ещё сильнее.

«Важно помнить, что такой сценарий также будет негативным для Норвегии. В целом важно следующее: никто не заинтересован в том, чтобы это сотрудничество было нарушено. Стороны должны предоставлять доступ к экономическим зонам друг друга», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас стороны находятся в экстремальной ситуации, когда почти все другие контакты между Россией и Норвегией разорваны. «Поэтому сотрудничество в области рыболовства является в некотором смысле последним форпостом — последним остатком нормальной жизни».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год.

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