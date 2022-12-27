Ташкент, 27 декабря, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Узбекистане от индийского препарата против ОРВИ умерли 18 детей, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Фармацевтика

В сообщении министерства здравоохранения Узбекистана говорится, что препарат от ОРВИ индийской компании Marion Biotech стал причиной гибели детей. Результаты экспертизы направлены в правоохранительные органы. Речь идёт о сиропе и таблетках «Док-1 Макс», после приема которых скончались 18 из 21 заболевшего острым респираторным заболеванием.

В минздраве Узбекистана отметили, что таблетки и сиропы препарата сняты с продажи во всех аптеках страны.

Согласно полученным данным, в результате лабораторных исследований в препарате было выявлено токсичное вещество — этиленгликоль. Экспертиза показала, что детям давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5-5 миллилитров, что превышает стандартную дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что смерть 66 детей в Гамбии связана с использованием сиропов от кашля и простуды, в которых содержались вредные вещества.

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