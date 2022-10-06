Женева, Швейцария, , 07:30 — REGNUM Смерть 66 детей младшего возраста в Гамбии связана с использованием сиропов от кашля и простуды, в которых содержались вредные вещества, сообщается на сайте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лекарство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

В организации отметили, что дети умирали от острой почечной недостаточности. В ВОЗ отметили, что в указанных лекарственных препаратах, произведенных индийской компанией Maiden Pharmaceuticals Ltd было обнаружено «недопустимое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля».

Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что расследование по всем случаям смерти продолжается. В изучении обстоятельств дела также участвуют сам производитель лекарств и регулирующие органы Индии.