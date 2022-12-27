Москва, 27 декабря, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Немногим более 2 трлн рублей потратит в 2022 году из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин РФ. Об этом 27 декабря рассказал журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В этом году где-то чуть больше 2 трлн рублей [трат из ФНБ]. Это меньше, чем изначально, мы компенсировали эти ресурсы новыми заимствованиями», — сказал он.

Также Силуанов отметил, что перед его ведомством был выбор: тратить средства ФНБ, делать больший упор на заимствования или же делать и то и другое.

«Приняли решение идти на рынок и занимать. ФНБ максимально сохранять на инвестиции и как резерв», — пояснил глава министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в течение первого полугодия 2023 года уровень инфляции в России будет низким.