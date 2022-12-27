Москва, 27 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В течение первого полугодия 2023 года уровень инфляции в России будет низким. Об этом 27 декабря рассказал журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России незначительно превысит 12% по итогам 2022 года.