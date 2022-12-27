Силуанов заверил в исполнении обязательств по поддержке семей с детьми в РФ
Силуанов: правительство России исполнит все обязательства по поддержке семей с детьми
Москва, 27 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Все взятые на себя обязательства по поддержке семей с детьми и малоимущих правительством России будут исполнены. Об этом 27 декабря журналистам заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Он заверил, что эти программы будут финансироваться в полном объёме.
«Всё остальное можно будет отложить, а это будет финансироваться по полной, ― подчеркнул глава Минфина. ― Мы лучше откажемся от каких-то структурных проектов».
Силуанов добавил, что «это принципиальная позиция» государств, поскольку «поддержка семей с детьми, поддержка малоимущих граждан ― это главная задача».
Министр финансов подчеркнул, что меры социальной поддержки на новых территориях будут также интегрироваться с мерами, которые действуют сейчас в России.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно документу, с 1 января 2023 года женщины, ожидающие ребёнка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.
Его размер будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка. Также размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.