Москва, , 16:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, с 1 января 2023 года женщины, ожидающие ребёнка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, будут получать единое пособие.

Его размер будет зависеть от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

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