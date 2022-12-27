Москва, 27 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. «Суд над Россией» должен пройти до конца февраля 2023 года, такой вывод сделал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

Сенатор обратил внимание на то, что накануне киевские марионетки Вашингтона озвучили «идею» провести к концу февраля «мирный саммит» на площадке ООН с её генсеком Антониу Гутерришем в качестве посредника. Правда, при условии, что Россию надо приглашать на переговоры только после «необходимого международного суда», отметил парламентарий.

«В этой безумной логике до конца февраля должен пройти тот самый опереточный «суд над Россией», — констатировал Климов.

В офисе Гутерриша затем уточнили, что тот «может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником».

«Думаю, если бы столь дикое предложение судить страну — учредителя ООН (обладателя права вето в СБ ООН) поступило Гутерришу непосредственно от кукловодов проамериканского мирка, то ответ мог быть вполне антироссийским. У меня лично есть ощущение, что офис бывшего премьера натовской Португалии подыгрывает Госдепу США (в т. ч. во время различных русофобских голосований на ооновской площадке)», — рассуждает сенатор.

Глава комиссии Совфеда убежден, что хотя альтернативы ООН пока нет, но её давно следует реформировать в интересах большинства человечества. Пока же практически единственным тормозом, удерживающим ООН от превращения в такой же придаток «вашингтонского обкома», как Совет Европы (о НАТО и говорить нечего), являются два из пяти постоянных членов Совбеза — Россия и КНР.

Читайте также: В Совфеде хотят проверить все международные договоры из-за спецтрибунала

«Специальный трибунал» по Украине, скорее всего, задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений, однако России следует провести проверку всех заключенных международных договоров, отметил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить посредником в урегулировании украинского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил Киеву выполнить предложения по демилитаризации «подобру-поздорову». Глава российского МИД предупредил, что российская армия может решить этот вопрос.

Читайте также: Лавров назвал целью НАТО уничтожение России «на поле боя»