Вице-спикер Совфеда объяснил нелигитимноть спецтрибунала и призвал проверить международные договоры

Москва, , 12:33 — REGNUM «Специальный трибунал» по Украине, скорее всего, задумывается исключительно как политическая, пропагандистская акция, направленная на поддержание в информационной среде антироссийских настроений, однако России следует провести проверку всех заключенных международных договоров, убежден вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Council.gov.ru

«Нелегитимность подобного органа (даже в случае его создания) очевидна исходя из отсутствия у государств «коллективного» Запада мандата на осуществление юрисдикции в отношении России. Как следствие, любые учреждаемые ими квази-юрисдикционные органы заранее лишены международной правосубъектности», — пояснил Косачёв в телеграм-канале.

Сенатор подчеркнул, что в данном случае не может быть никаких аналогий с Международным военным трибуналом в Нюрнберге, когда союзники по антигитлеровской коалиции, основываясь на историческом праве государств-победителей, смогли учредить и провести «Суд народов» над нацистскими преступниками.

После Международного военного трибунала в Нюрнберге и создания ООН трибуналы всегда создавались и действовали на строгой международно-правовой основе, например, резолюции Совета безопасности.

При этом Косачёв указал на актуальность последовательного отстаивания Россией по аналогии с СССР концепции абсолютного иммунитета (неподсудности) государства по отношению к любым международным юрисдикционным органам, к которым уже давно утрачено доверие.

«Для дополнительной защиты нашего суверенитета следует провести проверку всех заключенных Россией международных договоров, из которых гипотетически может проистекать установление юрисдикций каких-либо внешних судебных органов», — призвал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Франция начала работу по созданию специального трибунала по Украине для расследований против России из-за специальной военной операции. Судить следует США, бомбившие 20 стран, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В то же время на фоне специальной военной операции и санкций в отношении России спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать и подвергнуть ревизии международные соглашения. Окончательные итоги этой работы будут представлены осенью, уточнила депутат Госдумы Светлана Журова («Единая Россия»). Парламентарии проводят ревизию порядка 1400 международным документам, добавила она. По предварительным данным, большинство комитетов Госдумы выступили против пересмотра международных соглашений на фоне санкций недружественных стран.

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