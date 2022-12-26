Москва, 26 декабря, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Достижением считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») отказ от регулирования цен на ЖКХ и ряд продуктов питания на фоне роста санкционного давления, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Kremlin.ru Максим Топилин

«Мы пытались максимально освободить инициативу частного предпринимательства. Мне кажется, это было очень правильным решением. Попыток много было, например, попытки подрегулировать цены. Когда в самом начале мы столкнулись с тем, что инфляция выросла, ключевая ставка выросла, стали раздаваться голоса: «Давайте, мы попробуем сделать что-то с ценами на сахар, на различные продукты питания или на иные товары, на услуги ЖКХ». Этого не произошло», — заявил Топилин.

Парламентарию кажется важным реализация курса на снижения ограничения бизнеса и сокращение проверок.

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Ранее общественный совет при Министерстве строительства РФ предложил повышать тарифы на ЖКХ с учётом платёжеспособности населения.