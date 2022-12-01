Депутат Госдумы предложил ввести госрегулирование цен на тарифы ЖКХ

Москва, , 15:12 — REGNUM На фоне «драконовского» роста тарифов на услуги ЖКХ депутаты фракции КПРФ предлагают ввести государственное регулирование цен на тарифы.

Счёт за ЖКХ Дарья Антонова

«КПРФ выступает за скорейшее введение государственного регулирования цен и тарифов, а также за снижение цен на жизненно важные продукты и жилищно-коммунальные услуги», — отметил депутат Госдумы Денис Парфёнов (КПРФ) в телеграм-канале.

По его словам, цены на жилищно-коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года поднялись вдвое выше, чем в прошлые годы.

Депутат считает рост тарифов «драконовской» мерой, и, по его мнению, в нынешних условиях «текущие действия власти можно рассматривать лишь как плевок народу в лицо, обман и предательство по отношению к гражданам России».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ проводит индексацию тарифов ЖКУ для населения вместо запланированной ранее на 1 июля 2023 года, предельный уровень индексации тарифов при этом, как обещают, не превысит 9%.

Ранее против повышения тарифов на коммунальные услуги также высказывался глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, этот рост является шоковым и неприемлем в текущих условиях.

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