Вашингтон, 26 декабря, 2022, 04:01 — ИА Регнум. США для расширения своего влияния на Ближнем Востоке необходимо поучиться у России и Китая взаимодействию и сотрудничеству с другими странами. Об этом написал обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Он подчеркнул, что Америке не стоит рассматривать Ближний Восток, как регион разделённый на «друзей и врагов».

Автор уверен, что Россия «мастерски» сотрудничает со всеми ближневосточными странами — от Израиля до Ирана. И ей начал подражать Китай, об этом свидетельствует поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть главных итогов 2022 года перечислил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Своё видение того, что принёс России и миру уходящий год, он изложил в интервью «Российской газете».