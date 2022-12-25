Москва, 26 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Шесть главных итогов 2022 года перечислил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Своё видение того, что принёс России и миру уходящий год, он изложил в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Сложный, грозный, драматичный. Год на пороге новой эпохи, которая уже ознаменована кардинальными переменами во всем — от расстановки глобальных «центров силы» до повседневного уклада жизни множества людей. Неизбежная трансформация ждет и большинство международных институтов, которые были созданы за долгие десятилетия. Они изрядно одряхлели и не выполняют своих задач. Часть из них стала чисто декоративной, другие пытаются сохранить былое влияние, правда, не очень успешно. Какие-то только формируются», — отметил Медведев.

В числе итогов года он назвал борьбу с нацизмом, который «рядом, но не пройдёт» благодаря специальной операции, которую ведёт Россия. Вторым итогом Медведев считает разрушение иллюзий, что между РФ и западными странами на данный момент возможны хорошие взаимоотношения, потому что их лидеры «сами себя дискредитировали, расписались в бессилии, заврались, погрязли в проблемах».

«Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового «полюса», — сказал Медведев.

Третьим выводом из событий-2022 он считает необходимость бороться с русофобией, четвёртым — «глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства»: «Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции».

Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что Россия развивается не смотря ни на что, а «апокалипсиса не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета Безопасности РФ также заявил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка».