Медведев назвал 2022 год изменившим мировой порядок
Медведев подвёл итоги 2022 года: сложный, грозный, драматичный год на пороге новой эпохи
Москва, 26 декабря, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Шесть главных итогов 2022 года перечислил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Своё видение того, что принёс России и миру уходящий год, он изложил в интервью «Российской газете».
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В числе итогов года он назвал борьбу с нацизмом, который «рядом, но не пройдёт» благодаря специальной операции, которую ведёт Россия. Вторым итогом Медведев считает разрушение иллюзий, что между РФ и западными странами на данный момент возможны хорошие взаимоотношения, потому что их лидеры «сами себя дискредитировали, расписались в бессилии, заврались, погрязли в проблемах».
Третьим выводом из событий-2022 он считает необходимость бороться с русофобией, четвёртым — «глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства»: «Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции».
Дмитрий Медведев также обратил внимание на то, что Россия развивается не смотря ни на что, а «апокалипсиса не будет».
Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета Безопасности РФ также заявил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка».