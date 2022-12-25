Москва, 25 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Странам Европы придется потрудиться, чтобы заместить нефтепродукты из России после вступления в силу эмбарго на поставки данных энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Government.ru Александр Новак

По его словам, цены на топливо на европейском рынке могут сильно вырасти.

«Мы свои нефтепродукты будем распродавать по всему миру, а Европе придется потрудиться, чтобы покрыть свой дефицит возникающий. При этом возможно, что цены значительно могут взлететь на нефтепродукты на европейском рынке», — сказал Новак, напомнив о том, что с февраля следующего года Запад введет эмбарго на покупку российских нефтепродуктов.

Вице-премьер России считает, что страны, поддерживающие ограничение цен на российские энергоресурсы, вредят сами себе.

Новак подчеркнул, что в результате «политических», а не «экономических» мер, которые привели к росту цен и дефициту энергоресурсов, в странах Европы и США наблюдается рост цен, инфляция и закрытие производств.

Ранее вице-премьер России заявил, что эмбарго ЕС может не оказать влияния на объёмы переработки нефти в России.

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