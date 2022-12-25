Москва, 25 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Эмбарго ЕС на нефтепродукты может привести к снижению объёмов переработки чёрного золота в России в 2023 году. По словам вице-премьера России Александра Новака, эти объёмы будут замещены ростом экспорта нефти.

Government.ru Александр Новак

В интервью ТАСС Новак рассказал, что в случае возникновения проблем с реализацией нефтепродуктов переработка может быть замещена дополнительными объёмами экспорта нефти. Он добавил, что эмбарго может и не оказать влияния на переработку энергоресурса. В таком случае соотношение экспорта, добычи и переработки сохранится, сообщил Новак.

Напомним, что 5 декабря в законную силу вступило решение Евросоюза о запрете на поставки российской нефти. Нынешние ограничения пока не затрагивают поставки энергоресурса по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. С 5 февраля следующего года Запад обещает ввести эмбарго на покупку у России и нефтепродуктов.

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Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о сохранении технической возможности отремонтировать «Северные потоки».

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