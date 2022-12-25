Авдеевка, ДНР, 25 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Киевские боевики обратились в бегство после атаки беспилотного летательного аппарата 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости, публикуя соответствующее видео.

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По информации агентства, около села Водяное рядом с городом Авдеевка беспилотник этой бригады, оснащенный осколочными гранатами, обратил в бегство подразделение киевских карателей.

Уточняется, что оператор при помощи коптера сбрасывал гранаты на позиции боевиков, в какой-то момент они не выдержали и обратились в бегство. При этом беспилотник преследовал их, в какой-то момент он сбросил гранату одному из украинских военных прямо под ноги.

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