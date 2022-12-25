Москва, 25 декабря, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» в зоне специальной военной операции.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-14 « Армата»

На видео можно увидеть характерные очертания башни боевой машины, а также колонну из трёх «Армат».

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев побывал в зоне специальной военной операции, он рассказал, что новые танки уже находятся на передовой.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России ликвидировали две разведывательные группы киевских боевиков, которые осуществляли свои террористические действия около населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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