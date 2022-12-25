Москва, 25 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Пока сохраняется техническая возможность отремонтировать «Северные потоки», но для этого требуются время и деньги, заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

«Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить», — уточнил он.

В настоящее время операторов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не допускают к информации, которую в ходе расследования получают компетентные органы европейских стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал: чтобы говорить о перспективах ремонта «Северных потоков», следует дождаться полной оценки ущерба.

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