Луганск, 25 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ликвидировали две разведывательные группы киевских боевиков, которые осуществляли свои террористические действия около населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны России СВО

По информации пресс-службы, российские военнослужащие уничтожили две разведгруппы ВСУ около населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.

В пресс-службе добавили, что, кроме этого, на краснолиманском направлении около населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики огонь артиллерии и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение двум ротным тактическим группам киевских боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ДНР российские военнослужащие уничтожили одну польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб».

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