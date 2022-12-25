Москва, 25 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Одну польскую самоходную артиллерийскую установку «Краб» уничтожили в ходе специальной военной операции в ДНР российские военные. Об этом 25 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Поражение этой единицы техники Вооруженные силы РФ нанесли в ходе контрбатарейной борьбы. Артиллерийская установка была уничтожена в районе населенного пункта Северск.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 киевских боевиков уничтожили российские военные на купянском направлении.

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