Москва, 25 декабря, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Более 30 киевских боевиков уничтожили российские военные на купянском направлении. Об этом 25 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что на купянском направлении Вооружённые силы РФ осуществляли огневое поражение опорных пунктов противника в районах населённых пунктов Табаевка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.