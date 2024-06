Вашингтон, 24 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Вашингтон намерен предоставить Киеву устаревшую модификацию зенитного ракетного комплекса Patriot, которая не сможет сбивать современные ракеты. Об этом 24 декабря заявил ютуб-каналу Through the eyes of отставной офицер разведки США Скотт Риттер.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и предводитель киевского режима Владимир Зеленский

По словам военного, США намерены поставить на Украину устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot.

Он уточнил, что эта, вероятно, самая высококлассная система данного типа в арсенале США, эта установка является старой, хотя и была модернизирована.

«Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, я думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — заявил офицер.

Военный напомнил, что Patriot плохо себя показали в ходе иракских кампаний в 1991-м и 2003 годах.

По словам Риттера, эти установки не могли перехватывать даже устаревшие советские ракеты «Скад», которые тогда стояли на вооружении у Багдада.

Он отметил, что в 2003 году установки Patriot сбили больше истребителей США и их союзников, чем иракских снарядов.

Офицер уверен, что зенитно-ракетный комплекс Patriot не был разработан для такой территории, как Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, комментируя анонсируемые поставки США вооружения Украине, заявил, что Вооруженные силы РФ «пощелкают» ЗРК Patriot.

