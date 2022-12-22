Москва, 22 декабря, 2022, 19:22 — ИА Регнум. ПВО Patriot является достаточно старой системой. Об этом 22 декабря сообщил президент России Владимир Путин журналистам в ходе пресс-подхода.

Владимир Путин

Глава государства рассказал, что эта система работает хуже, чем российская С-300. При этом «противоядие» к американским комплексам всегда найдется, добавил Путин.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о скором выходе на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», с борта которого запускались «Цирконы».

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