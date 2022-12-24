Рим, 24 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. После угроз в Милане могут отменить балет «Распутин», в котором будет выступать российский танцор Сергей Полунин. Об этом 24 декабря газете Corriere della Sera заявил режиссёр постановки Джанмарио Лонгони.

permkrai. ru Балет

По информации издания, премьера балета планируется в январе 2023 года в театре Арчимбольди. При этом в Сети публикуются петиции с требованием не допускать российского танцора, а театральные работники начали получать угрозы.

По словам режиссёра, он опасается за коллег и осуждает нападки на Полунина. Он отметил, что он раздражен тем, что всё это происходит под пацифистским предлогом.

«Они хотят не только мира, но и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они», — приводит издание слова Лонгони.

Напомним, российский танцор Сергей Полунин поддержал проведение Россией спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с членами совета по правам человека президент России Владимир Путин заявил, что те, кто пытается «отменить» русскую культуру на Западе, сами себя лишают культуры.

Читайте также: Путин: русскую культуру «отменяют» враги своих собственных стран