Москва, 7 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Те, кто пытается «отменить» русскую культуру на Западе, сами себя лишают культуры, заявил 7 декабря на встрече с членами совета по правам человека президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Такие политики являются врагами собственных стран и сами себе наносят ущерб, отметил президент.

Путин напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил стремление «отменить» русскую культуру с действиями нацистов в 1930-х годах и согласился с таким сравнением.

Стремление «отменить» ту или иную культуру — это дурь, которая не может не вызывать удивления, добавил президент России.